SAĞ GÖĞSÜMDE KANSERLİ HÜCRE...



46 yaşındaki Cebeci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin.



HİLAL CEBECİ KİMDİR?



1976 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hilal Cebeci, 1993 yılında Eyyüp Bayram, Sinan Erkoç ve Uğur Sönmezsoy gibi isimler ile çalışarak müzik kariyerindeki ilk ses deneyimini gerçekleştirmiştir. Bu tarihlerde özel televizyon kanallarındaki müzik programlarında yayınlanmak üzere pek çok şarkıcı gibi dönemin sevilen şarkılarına klipler çekmiş ve televizyonlarda ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır.