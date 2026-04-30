HİLMİ GÜLER NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında?
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberlerin ardından sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Güler'in sağlık durumuna dair güncel bilgiler merakla araştırılırken, yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte Hilmi Güler hakkında son gelişmeler.
HİLMİ GÜLER NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaşadığı ani sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre Güler’e ilk müdahale Ordu’da bulunan özel bir sağlık kuruluşunda yapıldı.
Daha sonra, Başkan Güler’in talebi ve doktorların uygun görmesi doğrultusunda tedavisinin devamı için ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmesine karar verildi.
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN HİLMİ GÜLER AÇIKLAMASI
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendini iyi hissetmemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye başvurduğu belirtildi.
Yapılan kontrollerin ardından, detaylı tetkiklerin gerçekleştirilmesi amacıyla tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna sevk edildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Başkan Güler’in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığı vurgulandı.
Gösterilen ilgi ve hassasiyet için Cumhurbaşkanı’na, Sağlık Bakanı’na ve sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken, Güler’in hemşehrilerine selamlarının iletildiği bildirildi.
HİLMİ GÜLER KİMDİR?
Dr. Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949’da Ordu’da doğmuş Türk siyasetçi, mühendis ve akademisyendir. 2019 yılından bu yana Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.
Eğitimi:
İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu’da tamamlayan Güler, 1966 yılında Ordu Lisesi’nden mezun oldu. 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metalurji Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.
Kariyeri:
Akademik hayatına ODTÜ ve Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde (ADMMA) asistan ve öğretim görevlisi olarak başladı. 1976 yılında Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) bünyesinde grup başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile Etibank’ta genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İGDAŞ’ta yönetim kurulu üyeliği ve CEO (murahhas üye) olarak görev aldı. Ayrıca Turkcell ve Çin merkezli ICBC Bank’ta yönetim kurulu üyeliği yaptı.
Siyasi Kariyeri:
AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Güler, 22. ve 23. Dönem Ordu Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. 2002-2009 yılları arasında 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.
2019 yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Güler, 2024 yerel seçimlerinde de yeniden bu göreve getirildi.