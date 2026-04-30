HİLMİ GÜLER NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında?

HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Dr. Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949’da Ordu’da doğmuş Türk siyasetçi, mühendis ve akademisyendir. 2019 yılından bu yana Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Eğitimi:

İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu’da tamamlayan Güler, 1966 yılında Ordu Lisesi’nden mezun oldu. 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metalurji Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

Kariyeri:

Akademik hayatına ODTÜ ve Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde (ADMMA) asistan ve öğretim görevlisi olarak başladı. 1976 yılında Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) bünyesinde grup başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile Etibank’ta genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İGDAŞ’ta yönetim kurulu üyeliği ve CEO (murahhas üye) olarak görev aldı. Ayrıca Turkcell ve Çin merkezli ICBC Bank’ta yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Siyasi Kariyeri:

AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Güler, 22. ve 23. Dönem Ordu Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. 2002-2009 yılları arasında 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

2019 yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Güler, 2024 yerel seçimlerinde de yeniden bu göreve getirildi.