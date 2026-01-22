Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Hind Rajab’ın Sesi' Oscar’da ilk beşe kaldı: Bakanlıktan “vicdanlara çağrı” vurgusu

        Hind Rajab’ın Sesi' Oscar’da ilk beşe kaldı: Bakanlıktan “vicdanlara çağrı” vurgusu

        Gazze'deki insanlık dramını anlatan, Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania imzalı film En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'ye getirdiği yapımın ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı; bakanlık, emeği geçenleri tebrik ederek "Bu çığlığa kulak ver!" çağrısını yineledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 21:13 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vicdanlara çağrı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın yönettiği ‘Hind Rajab’ın Sesi’ filminin Oscar’da En İyi Uluslararası Film dalında ilk beşe kalarak aday gösterildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu başarının “vicdanlara yöneltilmiş güçlü bir çağrı” olduğu vurgulandı.

        "BU ÇIĞLIĞA KULAK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

        Bakanlık, filmi Türkiye’ye kendilerinin getirdiğini, ilk gösterimin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildiğini ve yapımın daha sonra ülke genelinde seyirciyle buluştuğunu belirtti. Açıklamada, “Bu anlamlı çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyoruz. ‘Bu çığlığa kulak ver!’ diyen bu sese kulak veren herkese teşekkür ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatma, 4 metre sürüklenip üç kez yere vurularak öldürülmüş

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) sokak ortasında döverek öldüren Olgun Gacar (35) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede; Gacar'ın Fatma Kara'yı boynundan tutarak 4 metre sürüklediği, yere yatırdıktan sonra 3 kez vücudunu kaldırıp,...
        #Hind Rajabın sesi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü