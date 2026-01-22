Hind Rajab’ın Sesi' Oscar’da ilk beşe kaldı: Bakanlıktan “vicdanlara çağrı” vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın yönettiği ‘Hind Rajab’ın Sesi’ filminin Oscar’da En İyi Uluslararası Film dalında ilk beşe kalarak aday gösterildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu başarının “vicdanlara yöneltilmiş güçlü bir çağrı” olduğu vurgulandı.

"BU ÇIĞLIĞA KULAK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Bakanlık, filmi Türkiye’ye kendilerinin getirdiğini, ilk gösterimin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildiğini ve yapımın daha sonra ülke genelinde seyirciyle buluştuğunu belirtti. Açıklamada, “Bu anlamlı çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyoruz. ‘Bu çığlığa kulak ver!’ diyen bu sese kulak veren herkese teşekkür ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.