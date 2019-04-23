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Hindistan cevizi yağı ile hazırlayabileceğiniz 8 dudak nemlendiricisi tarifi

Giriş: 23.04.2019 - 12:45 | Güncelleme:  

Yaz kış dinlemeden çatlayan dudaklar hem, kadınlar hem de erkekler için can sıkıcı bir sorun ancak çözümsüz değil! Cildi besleyen, saçları yumuşatan Hindistan cevizi yağı dudakları da pürüzsüzleştiriyor, kurumuş dudakları nemlendiriyor ve çatlakları onarıyor. Eğer sizin de hassas dudaklarınız varsa ve doğal yollarla çözüm arıyorsanız tam size göre tariflerimiz var. İşte Hindistan cevizi yağı ile hazırlayabileceğiniz 8 dudak nemlendiricisi tarifi...

  • 1Hindistan cevizi yağı ile hazırlayabileceğiniz dudak balmı tarifleri
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    Soğuk, sıcak ya da rüzgarlı havalar dudaklarımızın çatlamasına veya kurumasına yol açıyor. Olumsuz hava şartlarına, bir de yetersiz su tüketimi, eklenince dudakların pürüzsüzlüğünü kaybetmesi kaçınılmaz oluyor. Bu gibi durumlarda çatlamış dudaklara düzenli olarak bakım uygulamak gerekiyor. Eğer doğal yöntemlerle dudaklarınızı tedavi etmek istiyorsanız sizler için Hindistan cevizi yağıyla hazırlayabileceğiniz dudak balmı tariflerimiz var. 

  • 2Hindistan cevizi yağı ile hazırlayabileceğiniz dudak balmı tarifleri
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    HİNDİSTAN CEVİZLİ VAZELİNLİ DUDAK BALMI TARİFİ

    Malzemeler

    1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
    1 çay kaşığı vazelin

    Nasıl yapılır?

    Vazelini tavada veya mikrodalga fırında eritin. 
    Hindistan cevizi yağı ile karıştırın
    Ağzı kapalı bir kaba döktükten sonra karışımın donmasını bekleyin.

  • 3Hindistan cevizi yağı ile hazırlayabileceğiniz dudak balmı tarifleri
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    HİNDİSTAN CEVİZİ VE KAKAO YAĞLI DUDAK NEMLENİRİCİSİ TARİFİ

    Malzemeler

    2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
    1 çorba kaşığı rendelenmiş kakao yağı 

    Nasıl yapılır?

    Kakao yağını bir tencerede eritin. Hindistan cevizi yağına ekleyin ve iyice karıştırın.
    Karışımı bir kaba aktardıktan sonra donmasını ve kıvam almasını bekleyin. 

  • 4Hindistan cevizi yağı ile hazırlayabileceğiniz dudak balmı tarifleri
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    HİNDİSTAN CEVİZİ VE JOJOBA YAĞLI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ TARİFİ

    Malzemeler

    1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
    5 damla jojoba yağı

    Nasıl yapılır ?

    Hindistan cevizi yağını erittikten sonra üzerine jojoba yağı ilave edin.
    Ufak bir kaba aktardığını karışımın donmasını bekledikten sonra dudak balmını kullanabilirsiniz.

  • 5Hindistan cevizi yağı ile hazırlayabileceğiniz dudak balmı tarifleri
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    HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞLI, ALOE VERALI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ TARİFİ

    Malzemeler

    1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
    1 çay kaşığı aloe vera jeli

    Nasıl yapılır ?

    Erittiğiniz Hindistan cevizi yağının içerisine aloe vera jelini ekleyin ve iyice karıştırın.
    Karışımı bir kabın içine dökün ve soğumaya bırakın. 

  • 6Hindistan cevizi yağı ile hazırlayabileceğiniz dudak balmı tarifleri
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    HİNDİSTAN CEVİZİ VE ZEYTİNYAĞLI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ TARİFİ

    Malzemeler

    1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
    1 çorba kaşığı balmumu
    1 çay kaşığı zeytinyağı

    Nasıl yapılır?

    Hindistan cevizi yağı, balmumu ve zeytinyağını düşük ateşte bir tencerede eritin ve iyice karıştırın.
    Karışımı bir kaba dökün ve soğumaya bırakın.

  • 7Hindistan cevizi yağı ile hazırlayabileceğiniz dudak balmı tarifleri
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    HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞLI VE VANİLYALI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ TARİFİ

    Malzemeler

    1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
    1 çorba kaşığı balmumu
    Yarım çay kaşığı vanilya özü

    Nasıl yapılır ?

    Hindistan cevizi yağı ve balmumunu eritin.
    İçerisine vanilya özünü ekleyip iyice karıştırın.
    Karışımı bir kaba dökün ve dondurun.

  • 8Hindistan cevizi yağı ile hazırlayabileceğiniz dudak balmı tarifleri
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    HİNDİSTAN CEVİZİ VE SHEA YAĞLI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ TARİFİ

    Malzemeler

    1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
    1 çorba kaşığı balmumu
    1 yemek kaşığı shea yağı

    Nasıl yapılır ?

    Hindistan cevizi yağını, shea yağını ve balmumunu tavada, mikrodalga fırında ya da benmari usulü eritin.
    Karışımı bir kabın içine dökün ve soğuyup katılaşmasını bekleyin.

  • 9Hindistan cevizi yağı ile hazırlayabileceğiniz dudak balmı tarifleri
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    8- HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞLI VE LAVANTALI DUDAK BALMI TARİFİ

    Malzemeler

    1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı 
    1 çorba kaşığı balmumu
    10 damla lavanta esansiyel yağı

    Nasıl yapılır?

    Hindistan cevizi yağı ve balmumunu, kısık ateşte eritin. Lavanta esansiyel yağını içerisine ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı bir kabın içine döktükten sonra katılaşana kadar bekleyin. 

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