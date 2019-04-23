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Soğuk, sıcak ya da rüzgarlı havalar dudaklarımızın çatlamasına veya kurumasına yol açıyor. Olumsuz hava şartlarına, bir de yetersiz su tüketimi, eklenince dudakların pürüzsüzlüğünü kaybetmesi kaçınılmaz oluyor. Bu gibi durumlarda çatlamış dudaklara düzenli olarak bakım uygulamak gerekiyor. Eğer doğal yöntemlerle dudaklarınızı tedavi etmek istiyorsanız sizler için Hindistan cevizi yağıyla hazırlayabileceğiniz dudak balmı tariflerimiz var.
HİNDİSTAN CEVİZLİ VAZELİNLİ DUDAK BALMI TARİFİ
Malzemeler
1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı vazelin
Nasıl yapılır?
Vazelini tavada veya mikrodalga fırında eritin.
Hindistan cevizi yağı ile karıştırın
Ağzı kapalı bir kaba döktükten sonra karışımın donmasını bekleyin.
HİNDİSTAN CEVİZİ VE KAKAO YAĞLI DUDAK NEMLENİRİCİSİ TARİFİ
Malzemeler
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çorba kaşığı rendelenmiş kakao yağı
Nasıl yapılır?
Kakao yağını bir tencerede eritin. Hindistan cevizi yağına ekleyin ve iyice karıştırın.
Karışımı bir kaba aktardıktan sonra donmasını ve kıvam almasını bekleyin.
HİNDİSTAN CEVİZİ VE JOJOBA YAĞLI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ TARİFİ
Malzemeler
1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
5 damla jojoba yağı
Nasıl yapılır ?
Hindistan cevizi yağını erittikten sonra üzerine jojoba yağı ilave edin.
Ufak bir kaba aktardığını karışımın donmasını bekledikten sonra dudak balmını kullanabilirsiniz.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞLI, ALOE VERALI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ TARİFİ
Malzemeler
1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı aloe vera jeli
Nasıl yapılır ?
Erittiğiniz Hindistan cevizi yağının içerisine aloe vera jelini ekleyin ve iyice karıştırın.
Karışımı bir kabın içine dökün ve soğumaya bırakın.
HİNDİSTAN CEVİZİ VE ZEYTİNYAĞLI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ TARİFİ
Malzemeler
1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çorba kaşığı balmumu
1 çay kaşığı zeytinyağı
Nasıl yapılır?
Hindistan cevizi yağı, balmumu ve zeytinyağını düşük ateşte bir tencerede eritin ve iyice karıştırın.
Karışımı bir kaba dökün ve soğumaya bırakın.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞLI VE VANİLYALI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ TARİFİ
Malzemeler
1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çorba kaşığı balmumu
Yarım çay kaşığı vanilya özü
Nasıl yapılır ?
Hindistan cevizi yağı ve balmumunu eritin.
İçerisine vanilya özünü ekleyip iyice karıştırın.
Karışımı bir kaba dökün ve dondurun.
HİNDİSTAN CEVİZİ VE SHEA YAĞLI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ TARİFİ
Malzemeler
1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çorba kaşığı balmumu
1 yemek kaşığı shea yağı
Nasıl yapılır ?
Hindistan cevizi yağını, shea yağını ve balmumunu tavada, mikrodalga fırında ya da benmari usulü eritin.
Karışımı bir kabın içine dökün ve soğuyup katılaşmasını bekleyin.
8- HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞLI VE LAVANTALI DUDAK BALMI TARİFİ
Malzemeler
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çorba kaşığı balmumu
10 damla lavanta esansiyel yağı
Nasıl yapılır?
Hindistan cevizi yağı ve balmumunu, kısık ateşte eritin. Lavanta esansiyel yağını içerisine ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı bir kabın içine döktükten sonra katılaşana kadar bekleyin.
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