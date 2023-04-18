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Hindistan'da bir törene katılan 13 kişi güneş çarpması nedeniyle öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki bir törene katılan 13 kişi güneş çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir törene katılan 13 kişi güneş çarpması nedeniyle öldü
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AA

Hint basınındaki haberlere göre, ülkenin batısında yer alan Maharaştra'nın Navi Mumbai kentindeki Kharghar bölgesinde açık alanda dün bir ödül töreni düzenlendi.

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü bölgede, törene katılanlar sıcaktan etkilendi, birçok kadın bayıldı.

Törende 30 ila 64 yaşlarındaki 9'u kadın 13 kişi güneş çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sıcaktan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 20'den fazla kişiden 8'inin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Navi Mumbai Emniyetinden yapılan açıklamada, etkinlikte izdiham yaşanmadığı vurgulandı.

43 DERECE GÖRÜLDÜ

Bu arada, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) verilerine göre, ülkenin birçok kentinde hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığı, Batı Bengal eyaletinin Murşidabad kentinde 43, Bankura kentinde ise 40 dereceye ulaştı.

Hindistan'ın farklı bölgelerindeki bazı kentlerde 39 ve 40 derecelerin görülmesiyle eğitime ara verildi.

Maharaştra'da sıcaklığın 3 gün boyunca 2-3 derece artabileceği uyarısında bulunuldu.

Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan, geçen yıl, sıcak havaların tarım ürünlerini vurması nedeniyle buğday ihracatına kısıtlama getirmişti.

Sıcak hava dalgaları ülkedeki enerji ihtiyacını da artırırken geçen yıl bazı eyaletlerde elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının açık alanlarda çalışan kişileri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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