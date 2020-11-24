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Hindistan'da koronavirüs önlemleri - Tren istasyonlarına test merkezi - YENİ DELHİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısı azalmaya devam ederken, salgını kontrol altında tutmak isteyen otoriteler, kamuya açık alanlarda test merkezleri kurdu.

Hindistan'da koronavirüs önlemleri - Tren istasyonlarına test merkezi - YENİ DELHİ
AA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 480 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 134 bin 218'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 37 bin 975 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 177 bin 840'a çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 604 bin 955 kişi iyileşti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

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