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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs vaka sayılarında yeni rekor! - Haberler
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Hindistan'da koronavirüs vaka sayılarında yeni rekor!

Son günlerde koronavirüs vakalarında rekor artışın yaşandığı Hindistan'da son 24 saatte 273 bin 810 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka artışı oldu

SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs vaka sayılarında yeni rekor! - Haberler
Hindistan'da yeni rekor!
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AA / HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan Hindistan'da vaka sayıları her geçen gün artıyor.

Ülkede açıklanan son verilere göre 273 bin 810 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka artışı olarak kayıtlara geçti. Son 24 koronavirüs sebebiyle bin 619 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da bu güne kadar kaydedilen vaka sayısı 15 milyonu aşarken, toplam can kaybı 178 bin 769'a ulaştı.

HİNDİSTAN'DA VİRÜSÜN BULAŞICI ÖZELLİĞİ YÜKSEK YENİ TİPLERİ YAYGINLAŞTIRIYOR

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan yeni tiplerinin yayılmasının son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.

Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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