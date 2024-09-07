Hindistan'da Kuki ve Meitei toplulukları arasındaki şiddet olaylarında 6 kişi öldü

NDTV kanalının haberine göre, polis, Hindistan'ın Manipur eyaletinin Jiribam bölgesinde Kuki topluluğu mensubu saldırganların, Meitei topluluğundan bir kişiyi öldürmesi sonucu taraflar arasında silahlı çatışma çıktığını duyurdu.

Polis, çatışmada, 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle şiddet olaylarında toplam 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

Imphal kenti Polis Genel Müfettişi K Kabib, yaptığı açıklamada, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Kabib, "Bu sabah Kuki militanları, Jiribam'da bir köye saldırarak yaşlı bir vatandaşı öldürdü. Militanlar ateş açmaya devam etti ve kaçtı. Köydeki bazı gönüllüler karşılık verdi ve Jiribam polisi bölgeye ulaştığında onlara da ateş açıldı." ifadesini kullandı.