Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı | Dış Haberler

        Hindistan hava sahasını Pakistan'a ait uçuşlara kapattı

        Hindistan hava sahasını Pakistan'a ait uçuşlara kapattı. Karar 23 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 21:26 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hindistan, hava sahasını 23 Mayıs'a kadar Pakistan'a ait ya da Pakistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını duyurdu.

        India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan hükümeti, Pakistan'a ait sivil ve askeri uçakların Hint hava sahasını kullanmasını yasaklayan havacılık bildirisi (NOTAM) yayımladı.

        NOTAM'da, kısıtlamanın, Pakistan tarafından işletilen veya kiralanan tüm uçakları kapsadığı ve bugünden itibaren 23 Mayıs'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

        Öte yandan Pakistan da 24 Nisan'da, hava sahasının Hindistan'a ait ya da Hindistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını açıklamıştı.

        Pahalgam'daki terör saldırısı

        Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

        Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

        Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Sahiplendiği 26'i köpeği öldürdü! "Açık camdan gittiler"
        Sahiplendiği 26'i köpeği öldürdü! "Açık camdan gittiler"
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"