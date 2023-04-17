20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

KARNİ MATA TAPINAĞI'NDA KAÇ FARE VAR?

'Kabbas' olarak bilinen farelerin sayısı kesin olarak bilinmiyor. Çünkü takip edilmiyor ya da izlenmiyorlar. Ancak, Karni Mata Tapınağı'nda 20 binden fazla fare olduğu tahmin ediliyor. Tapınak alanı oldukça geniş olduğundan fareler ana binanın içine ve dış avlunun etrafına yayılmış durumdalar.