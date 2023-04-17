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Hindistan'ın 'fareler tapınağı'

Hindistan'da bulunan Karni Mata Tapınağı, 'kutsal' olduğuna inanılan 20 binden fazla fareye ev sahipliği yapıyor. Karni Mata Tapınağı'nın, dünyada farelere ibadet edilen tek tapınak olduğu belirtiliyor

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  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

    Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Bikaner kentine 30 km uzaklıkta bulunan Karni Mata Tapınağı, 20 binden fazla 'kutsal' olduğuna inanılan fareye ev sahipliği yapıyor.
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

    Tapınakta yaşayan fareler, ibadete gelen Hindular tarafından getirilen sütü içiyor. Tapınakta, farelere kesinlikle dokunulmuyor. Kabbas adı verilen bu fareler kutsal kabul ediliyor.
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

    Karni Mata Tapınağı, dünyada farelere ibadet edilen tek tapınak. Burası 14. yüzyılda yaşamış Karni Mata'ya adanmış bir Hindu ibadet yeri.
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

    Karni Mata'nın, Shri Karniji Maharaj olarak da bilinen Hindu bir savaşçı olduğu belirtiliyor. 
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

    Bu tapınak dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin tapınaktaki farelere saygılarını sunmalarına ve Tanrıça'ya dua etmelerine sahne oluyor.
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

    Birçok Hindu, burada ibadet ettikleri takdirde Karni Mata'nın dileklerini yerine getireceğine inanıyor. Peki Karni Mata Tapınağı'nda neden fareler var? 
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

    Efsaneye göre Karni Mata'nın oğlu göletten su içmeye çalışırken yanlışlıkla boğulur. Karni Mata, o kadar üzülür ki Ölüm Tanrısı Yama'ya onu canlandırması için yalvarır.
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

    İnanışa göre Yama önce bunu  reddeder ama daha sonra Karni Mata'nın oğlunun bir fare olarak reenkarne olmasına izin verir.
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

    Aynı durum Karni Mata'nın tüm erkek çocukları ve klanı için de geçerli olur. Dolayısıyla, farelerin Karni Mata'nın ailesinin reenkarne olmuş üyeleri olduğu düşünülür.
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

    TAPINAĞIN TARİHİ

    En içteki tapınağın 15. yüzyılda, inşa edildiği düşünülüyor. Tapınağı, evinden kaçan Karni Mata'nın onuruna inşa etmişler. Bugün gördüğümüz Karni Mata Tapınağı ise 20. yüzyılda Maharaja Ganga Singh tarafından inşa edilmiş. İnşasında ise Taj Mahal'e benzer Babür mimarisi temel alınmış.
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

    KARNİ MATA TAPINAĞI'NDA KAÇ FARE VAR?

    'Kabbas' olarak bilinen farelerin sayısı kesin olarak bilinmiyor. Çünkü takip edilmiyor ya da izlenmiyorlar. Ancak, Karni Mata Tapınağı'nda 20 binden fazla fare olduğu tahmin ediliyor. Tapınak alanı oldukça geniş olduğundan fareler ana binanın içine ve dış avlunun etrafına yayılmış durumdalar.

     
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

    *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir. 
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
  • 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar

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