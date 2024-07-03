Hindistan, Rusya'dan Ukrayna'da savaş alanındaki vatandaşlarını geri göndermesini istedi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Jaishankar, burada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Jaishankar, X’ten yaptığı açıklamada, ikili işbirliği ve güncel meseleler hakkında geniş kapsamlı görüşme yaptıklarını belirterek Kasım 2023'teki son toplantının ardından çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemelerin not edildiğini vurguladı.

Ukrayna'da savaş bölgesindeki Hindistan vatandaşlarıyla ilgili güçlü endişelerini dile getirdiklerini aktaran Jaishankar, onların güvenli ve hızlı şekilde geri gönderilmelerini istediklerini dile getirdi.

Jaishankar, küresel stratejik manzarayla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. REKLAM Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugüne kadar Rus ordusu saflarına katılan 4 Hindistan vatandaşı ölmüştü. 8 Mayıs'ta Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Hint vatandaşlarını, Rus ordusunda iş vaadiyle kandırıp Rusya'ya götürdüğünden şüphelenilen 4 kişiyi gözaltına aldığını duyurmuştu. Hint vatandaşlarının kandırılıp Rusya'ya götürüldüğü iddiası CBI, 7 Mart'ta, en az 35 Hindistan vatandaşının ajanlar aracılığıyla Rusya'ya götürüldüğünü açıklamış, bu kişilerin muharip rollerde eğitildiğine ve istekleri dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirildiğine işaret etmişti.