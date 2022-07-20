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Hindistan’da yağmur yağması için 2 kurbağaya evlilik töreni yapıldı

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yağmur yağması için 2 kurbağa evlendirildi

Hindistan’da yağmur yağması için 2 kurbağaya evlilik töreni yapıldı
İHA

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Gorakhpur kentinde 2 kurbağa için evlilik töreni düzenlendi.

İHA'nın haberine göre kurbağaların evlendirilmesinin kuraklık çeken bölgelere yağış getirdiğine inanan kent sakinleri, 2 kurbağayı geleneksel bir törenle evlendirdi.

Uttar Pradeş ve Bihar gibi eyaletlerde yaşanan kuraklığa çözüm bulmak için kurbağaları evlendiren Hintlilerin düğününe ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Kurbağalara sandal ağacı yağı ve zerdeçal süren Hintliler, özel kıyafetler giydirdikleri hayvanları şatafatlı bir törenle evlendirdi.

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