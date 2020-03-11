AA

Hint aktivist ile Filipinli lider, Uluslararası Erbakan Ödülü'ne layık görüldü



- Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri olarak barış sürecini yürüten ve Moro Bölgesel Otonomi Yönetimi'ni kurarak 3 yıl süreyle başbakanlık yapan Hacı Murad İbrahim ve Hindistan'da kitlesel şiddet kurbanları, evsizler ve sokak çocuklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Harsh Mander, ödül alacak isimler arasında yer alıyor

Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen Uluslararası Erbakan Ödülleri'nin ikisi bu yıl, uluslararası üne sahip iki önemli isme verilecek.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı ve Milli Görüş Hareketi Lideri, akademisyen, bilim insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Erbakan Ödülleri, 14 Mart'ta Lütﬁ Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Yaptığı işler dolayısıyla insanlığın huzuru, refahı, barışı, maddi ve manevi gelişimi ve mutluluğuna katkı sağlayan kişi veya kurumlara verilen ödüllerden biri, Filipinler'de 40 yıl süren ve 120 bin insanın ölümüne neden olan savaşta Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri olarak barış sürecini yürüten ve Moro Bölgesel Otonomi Yönetimi'ni kurarak 3 yıl süreyle başbakanlık yapan Hacı Murad İbrahim'e verilecek.

Ödüle layık görülen diğer isim de Hindistan'da, kitlesel şiddet kurbanları, evsizler ve sokak çocuklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Harsh Mander oldu. Yazar, araştırmacı, öğretmen ve aktivist olan Harsh Mander, halen Yeni Delhi merkezli bir araştırma kuruluşu olan Eşitlik Araştırmaları Merkezi'nin direktörlüğünü yürütüyor.

Bu yıl ilk kez uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek törenin ödül jürisi Prof. Dr. Sabri Tekir, Prof. Dr. Sencer İmer, Prof. Dr. Ramazan Evren, Prof. Dr. Murat Yülek ve Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan oluşuyor.