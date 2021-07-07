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AA

Geçen ay nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilen ünlü oyuncunun vefatını aile yakınları sosyal medya üzerinden paylaşarak duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dilip Kumar, bir sinema efsanesi olarak hatırlanacak. Ölümü kültür dünyamız için bir kayıp." ifadelerini kullandı.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2021

Kumar, 1994'te Hint sinemasına katkılarından dolayı yüksek onur ödülü "Dadasaheb Phalke"e layık görülmüştü.

1950'lerde "Footpath", "Naya Daur", "Musafir" ve "Paigham" gibi birçok dramada yer alan Kumar, kariyeri boyunca çeşitli rolleri canlandırmış, 60'ı aşkın filmde yer almıştı.

Kumar, Hindistan Parlamentosunun üst kanadında da görev yapmıştı.