Hipermetropi veya hipermetrop, göze gelen ışınların retinanın arkasında odaklanması sonucu meydana gelen bir göz kusurudur. Hipermetrop, miyop ve astigmatla birlikte en fazla rastlanan göz hastalıklarından biridir. Yakındaki nesneleri net görememe, bulanık görmeye neden olan hipermetropinin etkisi uygulanan tıbbi yöntemlerle en aza indirilmektedir.

İşte hipermetropi hastalığı ve tedavisi ile ilgili önemli detaylar...

HİPERMETROPİ NEDİR?

Hipermetropi, kelime köken anlamı, aşırı görme olan bir göz kusurudur. Göz normalden daha kısa ya da korneası daha düz olduğu için göze yakın cisimlerden gelen ışınlar retinanın arkasında sanal bir noktada odaklanır. Bu durumda retina üzerinde oluşan görüntü bulanıktır. Bu durum yakındaki nesneleri bulanık görmeye neden olur.

HİPERMETROP BELİRTİLERİ

- Yakındaki nesne veya kelimeleri bulanık görme,

- Yakını daha iyi görebilmek için gözleri kısma,

- Göz çevresinde ağrı ya da yanma hissi,

- Yakındaki bir şeye baktıktan ya da okuma yaptıktan sonra baş ağrısı

HİPERMETROPİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hipermetropi tedavisinde hastanın eğilimine göre; gözlük, kontakt lens ya da cerrahi operasyon seçenekleri bulunmaktadır.

En sık kullanılan ve tercih edilen tedavi şekli gözlüktür. Pratik olması, fazla bakıma ihtiyaç duymaması ve ucuz olması nedeniyle gözlükler, en sık tercih edilen tedavi yönetidir. Ancak görme bozukluğu derecesi artığında gözlük merceği de büyüdüğü için, bu tür hastalar tarafından tercih edilmeyebilir.

Bir diğer seçenek olan kontakt lensler ise gözün direkt üzerini kaplar. Kullanırken hijyen kurallarına dikkat edilmesi zorunludur. Aksi halde gözlerde enfeksiyon oluşabilir.

Hipermetropilerde cerrahi operasyonlar da tercih ediliyor. Kırma kusurlarında uygulanan ameliyatlar genellikle miyopi için yapılsa da; hastanın isteğine göre, hafif ve orta dereceli hipermetropide bu ameliyatlar uygulanıyor.