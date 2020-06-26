Hipnoz; bilinçaltının uyanık kalması ile yapay hareketler yardımı ile gerçekleşmesi sağlanan bir ruh değişimi halidir. Hipnotize olan kişinin; gerçeklerin farkında olmasına rağmen bu gerçeklerin tamamen dışındaymış gibi bir his içinde olması, fiziksel ve zihinsel yönden rahatlama yaşaması şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Hipnoz bazı ruhsal hastalıklar için çözüm yolu olarak kullanılabilmektedir. Bunun yanında bazı alışkanlıklardan kurtulma ya da yaşanılan kişilikle ilgili sorunların düzeltilmesi ya da alt beyinde yatanların ortaya çıkarılması için uygulanmaktadır. Hipnozun kullanıldığı bazı durumlar; sigarayı bırakma, alt ıslatma, özgüven eksikliği yaşama, cinsel sorunlar, tırnak yeme, uykusuzluk, dil öğrenmede kolaylık gibi birçok alandır. Bu tür sorunlarda çözüm olarak kullanılması iyi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Hipnoz Nasıl Yapılır?

Hipnoz üç tipte uygulanmaktadır; bakış, söz ve düşünce.

Bakış; genelde çok fazla hipnozcunun kullandığı bir yöntemdir. Bu sayede çok daha kolay uyku haline geçirilme sağlanmaktadır. Amaç; gözde manyetik bir alan oluşturarak bu etkileşim ile uzun süre devamlılık sağlanmasıdır.

Söz; hipnoz yapan kişinin hipnotize edilecek kişiye söz ile tekrar ederek onu etkilemeyi sağlamak ve isteklerini kabul etmesi için kullandığı yöntemdir. Vurgulayıcı, emredici ve kişiyi etkileyici sözlerle hipnozu sağlar.

Düşünce; belli bir düşünceyi olması gereken yere yoğunlaştırarak hipnotize olacak kişiyi o yöne kanalize etmeyi sağlar. Düşünceye odaklama sağlayarak ve belli düşünceyi olumlayarak etkili sonuçlar ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu düşünce sisteminde etkili bir konsantrasyon sağlanması şartı gereklidir.