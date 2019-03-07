- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul Avcılar’da evlerden hırsızlık yapmak için bir binanın çatısını yakan şahıs, itfaiyeyi arama bahanesiyle aldığı ev sahibinin telefonu çalıp kayıplara karıştı.
Akılalmaz olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bir binada geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, hırsızlık amaçlı gelen şahıs etrafı bir süre izledikten sonra gözüne kestirdiği binadan içeri girdi, çatı katına çıkan hırsız binanın çatısını ateşe verdi. Ardından aşağı inerek bir süre bekleyen şahıs alevleri görünce yeniden binaya girerek apartman sakinlerine “Yangın var” diye bağırdı.
'YARDIM SUÇ MU?' DİYE CEVAP VERDİ
Amacı apartman sakinlerini panikletip evlerini terk etmelerini sağladıktan sonra evlere girmek olan hırsızı en üst katta oturan Mehmet Türkmen fark etti. Karşısında gördüğü şahsa “Sen kimsin, hırsız mısın?” diyen Türkmen’e ise şahıs, “Yangını gördüm onu söylemeye geldim. Yardımcı olmakta mı suç” diye cevap verdi.
İTFAİYE BAHANESİYLE TELEFON ALDI
Yangını söndürmeye çalışan Türkmen, itfaiyeyi araması için telefonunu 13 yaşındaki oğluna verince hırsız “Adresi ben tarif ederim” diyerek telefonu küçük çocuğun elinden aldı. İtfaiyenin gelmesiyle birlikte dışarı çıkan hırsız ise aldığı telefonla birlikte kayıplara karıştı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
'EVİ RESMEN KUNDAKLADI"
Yaşanan olayla ilgili konuşan Mehmet Türkmen ise, “Ben evdeydim tesadüf. Burayı geliyor ve yakıyor. Aşağı inip dışarıdan seyrediyor. Alevin yukarıdan çıktığını görüyor. Tekrar geliyor binaya giriyor. Milletin zillerine basıyor ki evlere girsin. O anda ben evde olduğum için hareket yapamıyor. Bana 5-10 dakika yardım etti. Oğlumdan da telefonunu aldı elinden. Çekti gitti, evi resmen kundakladı. Böyle yapıp evleri soyuyorlarmış. Panik sonucu evlere girip evleri soyuyorlarmış” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.