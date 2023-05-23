Kediyi nasıl çalabiliyor, anlamış değilim. Dükkana girdiğinde her şeyi alıp götürebilir ama kedimi keşke götürmeseydi. Para hiçbir şekilde önemli değildi benim için. Kedimi bulduğum için mutluyum. Hırsızın bulunmasını istiyorum. Hırsız burada bir mal değil can kaçırdı" dedi.