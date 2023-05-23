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Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı

Adana'da çiçekçiye giren hırsız, dükkan sahibinin kedisini çaldı. Şüphelinin 200 liraya sattığı kediyi alan kişi künyedeki telefon numarasından kedinin sahibine ulaşıp teslim etti.

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DHA
  • Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı

    Adana'da çiçekçiye giren hırsız, dizüstü bilgisayar, kasada bulunan 6 bin lira ve iş yeri sahibinin kedisini çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı

    Şüphelinin 200 liraya sattığı kediyi alan kişinin künyedeki telefon numarasından kendisine ulaşıp, hayvanını teslim ettiğini söyleyen Sıla Ülker (19), "Hırsız burada bir mal değil can kaçırdı" dedi.
  • Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı

    Olay, 15 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi´nde meydana geldi. Çiçekçi dükkanı işleten Sıla Ülker, sabah geldiğinde iş yerine hırsız girdiğini fark edip polise haber verdi.
  • Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı

    İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin iş yerinin kapısını kırarak içeri girdiğini, dizüstü bilgisayar ve kasadaki 6 bin lirayı aldıktan sonra kediyi de poşete koyup, kaçtığını saptadı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için 
  • Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı

    KEDİYİ 200 LİRAYA SATMIŞ

    Olaydan birkaç saat sonra Ülker´i arayan kişi, kedisinin kendisinde olduğunu ve 200 liraya satın aldığını söyledi. Arayan kişinin yanına giden Ülker, kedisini teslim aldı.
  • Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı

    Kedisinin üzerinde künye ve telefon numarasının olduğunu, satın alan kişinin de kendisine bu yolla ulaştığını söyleyen Ülker, "Kedimi almaya gittiğimde çok korktuğunu gördüm. 
  • Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı

    Kediyi nasıl çalabiliyor, anlamış değilim. Dükkana girdiğinde her şeyi alıp götürebilir ama kedimi keşke götürmeseydi. Para hiçbir şekilde önemli değildi benim için. Kedimi bulduğum için mutluyum. Hırsızın bulunmasını istiyorum. Hırsız burada bir mal değil can kaçırdı" dedi. 
  • Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı
  • Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı

 

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