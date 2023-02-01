Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın şüphesiz en dikkat çeken taraftarlarından biri olan Hırvatistanlı model Ivana Knöll, sosyal medya paylaşımlarına her gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Milyonlarca takipçisi olan ismin son gönderileri beğeni rekoru kırdı.