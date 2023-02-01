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Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!

Hırvatistan'ın ünlü mankenlerinden Ivana Knoll, Dünya Kupası maçlarında tercih ettiği kombinlerle, turnuvanın en gözde isimlerinden biri haline gelmişti. Milyonlarca takipçiye sahip olan ünlü fenomen, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!

    Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın şüphesiz en dikkat çeken taraftarlarından biri olan Hırvatistanlı model Ivana Knöll, sosyal medya paylaşımlarına her gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Milyonlarca takipçisi olan ismin son gönderileri beğeni rekoru kırdı.
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!

    Dünya Kupası'nda kombinler sayesinde tanınan Ivana Knöll, turnuva bittikten sonra soluğu tatilde almıştı. Şimdilerde Miami’de olduğu bilinen Hırvat model, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderilerle beğeni ve yorum rekorları kırmaya devam ediyor.
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!

    Hırvat model Ivana Knöll, bu sefer giydiği siyah tulumuyla verdiği pozunu sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü ismin gönderisine 350 bin beğeni ve 2472 yorum geldi.
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!

    Sosyal medya hesabında 3.6 milyon takipçisi olan Ivana Knöll'un gönderilerinin altına; "Kusursuzsun","Fiziği çok iyi","Büyüleci bir güzelliğe sahip" gibi yorumlar geldi.
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!

    İşte Ivana Knöll'un son pozları...
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!
  • Hırvat güzeli yine yaptı yapacağını! Ivana Knöll pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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