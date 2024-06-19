Hırvatistan: 2 - Arnavutluk: 2 | MAÇ SONUCU 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk'u 2-2 berabere kaldı. Mücadelede ilk gol 11. dakikada Arnavutluk forması Luçi'den gelirken Hırvatistan'ın gollerini ise 74. dakikada Kramaric ve 76. dakikada Arnavutluk forması giyen Gjasula kendi kalesine atarak kaydetti. Maçın sonlarında tekrardan sahneye çıkan Gjasula 90+5. dakikada bu sefer Hırvat kalesine golü attı ve skoru tayin etti.

Ajanslar Giriş: 19.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 19.06.2024 - 18:23 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL