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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic: Türkiye kazanmayı hak etti - Futbol Haberleri

        Zlatko Dalic: Türkiye kazanmayı hak etti

        Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, A Milli Takımımız karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin arından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Türkiye'nin maçı kazanmayı hak ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 01:13 Güncelleme: 13.10.2023 - 01:13
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        "Türkiye kazanmayı hak etti"
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        Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, A Milli Takımımız'ın 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından kpnuştu.

        Zlatko Dalic yaptığı açıklamada, "Türkiye kazanmayı hak etti, bunun için onları kutluyorum. Biz kötüydük, maçın başından itibaren birçok hata yaptık, oyunumuzu bulamadık." dedi.

        Dalic, "Tabii ki sakat oyuncularımız vardı ama bu bir bahane olmamalı. Şu anda sahip olduğumuz her şeyle maksimumumu vermeliyiz ve bugün bunu yapamadık" diye konuştu.

        "LIVAKOVIC'İ SUÇLAYAMAM"

        Barış Alper'in golünde Livakovic'in hatası olup olmadığı da sorulan deneyimli teknik adam, "Livakovic'i suçlayamam, takım iyi değildi" ifadelerini kullandı.

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