Hırvatistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Hırvatistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Hırvatistan telefon kodu hangi rakamlara sahiptir, pazarda hangi para birimi geçerlidir, Dubrovnik sokaklarında gördüğünüz HR harfleri ne anlama gelir ve yerel siteler neden .hr ile biter? Bu soruların yanıtı, seyahat planlarınızı akıcı hâle getirmenin anahtarıdır. Küçük kodlar gözünüze önemsiz görünebilir ancak bir anda kredi kartı sliplerine, navigasyon ekranına ve internet tarayıcınıza yön verir. İşte detaylar…

Adriyatik’in incisi olarak anılan Hırvatistan, bağımsızlığını ilan ettiği 1991’den bugüne turizmden teknolojiye pek çok alanda atak yaptı. Zagreb’in modern tramvay hatlarından, Split’in Roma kalıntılarına uzanan çeşitliliği keşfederken hem eski hem yeni dünya kodları karşınıza çıkar. Hemen bir arkadaşınızı aramak için telefona sarıldığınızda ya da ATM’de para çekerken ekranda beliren kısaltmayı çözmeye çalıştığınızda, aslında ülkenin uluslararası kimliğini oluşturan rakam ve harf dizileriyle yüzleşirsiniz. Hırvatistan telefon kodu, uluslararası aramalarda zaman tasarrufu sağlarken; Euro’ya geçiş sürecini tamamlamış para birimi ödeme kolaylığı sağlar, HR plakaları trafik işlemlerini basitleştirir, .hr alan adı ise dijitale atılan adımı yerelleştirir. İşte detaylar.

REKLAM HIRVATISTAN TELEFON KODU Hırvatistan’ı yurt dışından aramak için telefonunuzun başına +385 eklemeniz şarttır. +385, ülkenin uluslararası tanımlayıcısıdır ve ardından alan kodu gelir: Zagreb için 1, Split için 21, Rijeka için 51 gibi tek ya da çift haneli rakamlar kullanılır. Cep telefonları da +385 ile başlar; sonrasında genellikle 9 ile başlayan dokuz haneli mobil numara girilir. Yurt içinden bir sabit hattı ararken alan kodunun önüne sıfır koymak gerekir, yani Split’i arıyorsanız 021 şeklinde çevrilir. İnternet tabanlı uygulamalarla (Viber, WhatsApp, Signal) görüşmek istiyorsanız kişi kartınızı +385 formatında kaydetmek senkronizasyon hatalarını önler. Ülkenin resmi dili Hırvatça olsa da turistik bölgelerde İngilizce karşılık bulmak kolaydır, bu nedenle operatör sesli yanıt sistemlerinde dil tercihini değiştirebilirsiniz. Acil servis numarası ise Avrupa Birliği ile uyumlu biçimde 112’dir; hangi şehirdesiniz sorusuna şehrin Hırvatça adını belirtmek işleri hızlandırır. HIRVATİSTAN PARA BİRİMİ 2000’li yılların başından itibaren Hırvatistan para birimi olarak Kuna (HRK) kullanıldı; ancak 1 Ocak 2023 itibarıyla ülke resmî olarak Euro Bölgesi’ne katıldı ve dolaşımdaki para birimi artık Euro’dur. ISO kodu EUR, sembolü € olan bu para, kredit kartlarında, banka hesaplarında ve vergi beyannamelerinde standart hâle geldi. Geçiş sürecinin ilk ayında çift etiketleme zorunlu tutuldu; hem Kuna hem de Euro fiyat görmek mümkündü. Şu an turistler restoran menülerinde sadece Euro görürken, eski Kuna banknotları Merkez Bankası’nda uzun süreli olarak değiştirilebiliyor. Güncel banknot serisi 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro; madeni paralar 1, 2, 5, 10, 20, 50 cent ile 1 ve 2 Euro olarak dolaşımda. Hırvatistan’da kredi kartı yaygın, fakat Dalmaçya adalarındaki aile pansiyonları hâlen nakit isteyebilir. Bu nedenle yanınızda küçük kupürler bulundurmak pazarlık avantajı sağlar. Döviz bürolarında işlem ücreti düşük olsa da kapalı alanlarda (havaalanı veya otel resepsiyonu) kur farklılıklarına dikkat etmek bütçenizi korur.