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Hisarcıklıoğlu: "Hep birlikte çok çalışma zamanı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin seçim sürecini sükunetle tamamladığını belirterek, "Artık seçimleri geride bırakma, dengeleri yerine oturtma, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çok çalışma zamanıdır" dedi

Hisarcıklıoğlu:
AA

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla TOBB 79. Genel Kurulu kapsamında Birlik merkezinde düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuştu.

Yılın başlarında çok büyük bir afet yaşandığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Hisarcıklıoğlu, bugün camiaya en uzun süre hizmet etmiş çalışanlara hizmet şeref belgelerini takdim etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin seçim sürecini sükunetle ve suhuletle tamamladığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanım milletimizin teveccühüyle bir seçimden daha başarıyla çıktınız. Seçildikten sonra ilk olarak TOBB'a yaptığınız bu ziyareti, iş dünyasına verdiğiniz önemi göstermesi açısından çok değerli görüyor ve camiamız adına size teşekkür ediyoruz. Önceki 21 yılda olduğu gibi aynı azimle ve inançla çalışmayı sürdüreceğinizi biliyoruz. Reformcu ve icracı vizyonunuzla ülkemize yeni başarılar yaşatacağınıza inanıyoruz. Sizi bir kez daha yürekten tebrik ediyoruz. Seçimlerde milli irade tecelli etti. Milletimiz, ferasetiyle tercihini yaptı. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, ülkemizi, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirdi. Artık seçimleri geride bırakma, dengeleri yerine oturtma, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çok çalışma zamanıdır."

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş hayatından geldiğine, üretim ve ticaretin zorluklarına vakıf olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reel sektörden gelmiş biri olarak hep özel sektörün yanında yer aldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Erdoğan'ın saatler süren toplantılarda sektörün sorunlarını dinlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde iş ve yatırım ortamını kolaylaştıran, iş insanlarının üzerindeki yükleri azaltan pek çok düzenlemenin hayata geçirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Tarihi bir başarı elde ettiğimiz yerli ve milli otomobil hayalimiz, yine sizin vizyonunuz ve himayenizde gerçeğe dönüştü." dedi.

Ülkenin daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh olması için üreteceklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, devletin kendilerine vereceği her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"TOBB EKONOMİ ŞURASI'NIN DÜZENLENMESİNİ TAKDİRLERİNİZE ARZ EDERİZ"

Hisarcıklıoğlu, ülkeyi daha ileriye taşımaya hazır olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bunu mümkün kılmak için başta finansmana erişim olmak üzere karşımıza çıkan zorlukları sizinle paylaşmak istiyoruz. Sizin çözüm odaklı yaklaşımınızın iş dünyamıza büyük moral vereceğine inanıyoruz. Bunun için de yine sizin liderliğinizde ve uygun göreceğiniz bir tarihte, yaşadığımız sıkıntıları aktarabileceğimiz TOBB Ekonomi Şurası'nın düzenlemesini takdirlerinize arz ederiz. Bizler, oda ve borsa başkanlarım, sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta asla olmadık. Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Sorunlar ve tespitlerle birlikte çözüm önerilerini hazırlıyor, sizinle ve bakanlarımızla istişare ediyoruz."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi yurt dışında en üst düzeyde temsil eden özel sektörün dış temaslarının kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

"Oda-borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz." diyen Hisarcıklıoğlu, bu konuda müjde geleceğine inandıklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, camia mensuplarının türlü sıkıntılara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği destekle daha çok iş ve aş sağladığını belirtti.

Öte yandan, TOBB'un 79. Genel Kurulu nedeniyle Birlik merkezine kurulan dev çadırın bir kısmı, Ankara'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle çöktü.

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