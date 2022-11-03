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Hisarönü Hastanesi'nde hareketli dakikalar

SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television'un başarılı dizisi 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün', dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Hisarönü Hastanesi'nde hareketli dakikalar yaşanırken, 'Dekan Kemal Kuyucu'nun hastaneye gelişi başta 'Barış' olmak üzere herkese büyük sürpriz oldu. Baba olacağını öğrenen 'Barış' tedavi olmaya karar verirken, 'Gizem'i İstanbul'da kalmaya ikna etti. 'Gizem'e ve bebeğine bakacağını söyleyen 'Barış'ın bu büyük değişimle hayatında neler olacağı merakla bekleniyor

Hisarönü Hastanesi'nde hareketli dakikalar
HABERTURK.COM

'Hayat Bugün'ün dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümünde; baba olacağını öğrenen 'Barış' tedavi olmaya karar verdi. Riskli bir gebelik geçiren 'Gizem' ise annesi ve babasıyla birlikte İzmir'e dönmeyi düşünürken 'Barış', 'Gizem'i İstanbul'da kalmaya ikna etti. Doğum anında 'Gizem'in yanında olmak, çocuğuna bakmak isteyen 'Barış'ın hayatında yeni bir sayfa açıldı.

'Hayat Bugün' heyecan dolu bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu. Dizi #HayatBugün etiketiyle Twitter Türkiye'de 4 saat 5 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

İşte o anlar;

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CEZA İNFAZ BÖLÜMÜNÜN AÇILMASI BÜYÜK SES GETİRDİ

Hisarönü Hastanesi'nde Ceza İnfaz bölümünün açılması büyük ses getirdi. Açılış günü 'Dekan Kemal Kuyucu'nun hastaneye gelmesi 'Barış'a büyük sürpriz oldu. 'Dekan önce Barış'ı hastaneden kovduğunu söyledi ancak 'Barış'la konuştuktan sonra bu kararında ciddi olmadığı anlaşıldı. Ceza İnfaz bölümünün açılışında 'Dekan Kemal' ve 'Barış' da basının önünde konuşma yaptı. Hisarönü'nde yaşanan bir diğer önemli gelişme ise 'Güldal Sipahi'nin hastaneye bağış yapmak için gelmesi oldu. 'Dekan', 'Barış'tan 'Güldal Hanım' ile ilgilenmesini istedi. 'Güldal Hanım', ölen eşinin isteğiyle yüklü bir miktarda bağışı ya Hisarönü Hastanesi'ne ya da üniversiteye yapacaktı.

Hastaneye bağış yapması için onu ikna etme görevi 'Barış'a düşerken, 'Güldal Hanım'ın sert karakteri herkesi zorladı. Öte yandan 'Ali Haydar' ve 'Andaç' çok nadir görünen Cotard sendromlu bir hastayı tedavi etmeye çalıştı. Kendini görünmez sanan hasta, yarı çıplak şekilde hastanede dolaşırken bu duruma şahit olan 'Güldal Hanım', hastaneye bağış yapmaktan vazgeçti. 'Barış' son çare olarak Ceza İnfaz binalarını 'Güldal Hanım'a gösterdi. Buradaki hastaların durumunu gören ve mahkum bir kadın hastanın doğum anına şahit olan 'Güldal Hanım' fikrini değiştirdi ve kadın cezaevine bağış yapmaya karar verdi.

"Kovuldun"

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'Barış', 'Güldal' ile tanışıyor;

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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'Hayat Bugün'ün dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Nefes kesen anların yaşandığı tanıtımda 'Barış', başka bir hastanenin hastalarını da Hisarönü'nde tedavi etmeyi teklif ediyor. Hastaneye çok sayıda hasta gelirken, hayat kurtarmak için riskli bir karar alan 'Derin'i uzaktan çeken gizemli kişi merak konusu oluyor.

'Hayat Bugün'ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Hayat Bugün', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

'Hayat Bugün'ün 4. Bölüm Tanıtımı;

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