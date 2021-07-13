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Global Yatırım Holding ile Yatımcı Rehberi’nde bu hafta Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın konuğu Katılım Emeklilik Fon Yönetimi ve Fon Hizmet Müdürü Fatih Bozkurt oluyor. Bozkurt, döviz kurundaki hafif gerilemeden Borsa İstanbul'daki yabancı payına, halka arzlardan borsada son günlerin trendi buy back'e (hisse geri alımları) kadar merak edilen her konuyu cevaplandırıyor.

AYRIŞAN SEKTÖRLER

Bozkurt, Borsa İstanbul’da yabancı payı düşmesinin ardından ucuzlaşan hisseler hakkındaki düşüncelerinin yanı sıra 'Yabancı yatırımcı hangi koşullarda borsaya döner' sorusunu yanıtlayacak. Borsa İstanbul’da sektörel değerlendirmeyi ve ayrışan sektörleri analiz eden Bozkurt, "Trendler nasıl takip edilir, trend dönüşümleri nasıl anlaşılır? Borsa İstanbul’da hisse portföyü nasıl oluşturulur? İyi bir portföy oluşturmak için nelere dikkat edilmeli? Hangi yatırımcı yatırımını nasıl çeşitlendirmeli? Bedelli sermaye artırımları borsa endeksinin yükselmesinin önünde engel mi oldu?" sorularını cevaplandırıyor.