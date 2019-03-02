2016'da satışa sunulan ve hikayeyi başa saran yeni Hitman'i bir sezon gibi planlayıp aylık periyotlar halinde bölüm bölüm yayınlayan IO Interactive, Hitman markasının daha uzun süreler gündemi meşgul etmesini sağlamış olsa da oyuncuları tam anlamıyla memnun edemedi. Ertesi yıl satışa çıkması planlanan sezon 2'yi iptal eden firma, sezon 1'in kaldığı yerden devam edecek olan "Hitman 2"yi duyurdu.

PC, PS4 ve Xbox One için geliştirilen Hitman 2, aslında birinci oyunun ikinci sezonundan farksız. Yeni görevlerle güncellenmiş bir Hitman 2016 demek hiç de yanlış olmaz. Hatta 2016'daki oyunun tüm görevlerini de içeren yapım, böylece hikayeyi baştan alıp devam etmek isteyenlere de imkan sağlıyor.

ESKİ MÜŞTERİ YENİ DÜŞMAN

Biri sniper haritası olmak üzere toplam 7 yeni görev içeren Hitman 2'nin ilginç bir hikayesi var. İlk oyunda Diana Burnwood ile tanışıp ICA adlı suikast birliği adına görevler yaparken, en büyük müşterimiz olan Shadow Client, yine oyunun merkezinde yer alıyor. Shadow Client'in 2016 yapımı Hitman'de sipariş ettiği operasyonlar, Providence adlı bir başka örgütün üst düzey üyelerine yönelikti. Görevi alıyor ve hedefteki Providence üyelerine suikastlar düzenliyorduk.

Hitman 2'de ise Providence, Diana Burnwood'a ulaşıp Shadow Client'ı hedef almamızı istiyor. Yani diğer bir deyişle, ilk oyunda bize iş veren kişiler, yeni oyunda hedefimiz haline geliyor. Tabii oyunda ana hikaye bu olsa da Ajan 47'nin geçmişine yönelik gizemli bir yan öykü de filizleniyor...

Tıpkı selefi gibi çok çeşitli suikast varyasyonları sunan Hitman 2'de haritalar bir hayli geniş tutulmuş. Bu da keşfedecek çok şey olduğu anlamına geliyor. Gerçekten de haritaların her yerinde pek çok detay ve hedefinize ulaşmanıza hizmet edecek "Hikaye"ler barındırıyor. Örneğin X kişisi ev bakmak için emlakçıyı bekliyor. Bu konuya ilişkin bir konuşmaya kulak misafiri olduğunuzda, hemen bir alt görev açılıyor ve emlakçıyı bulup elimine edip onun kılığına girmeniz isteniyor.

Eğer hikayeyi sürdürür de emlakçı yerine geçerseniz, gerçekten de hedefinize bir emlakçı gibi evi dolaştırıp anlatmanız gerekiyor... Hitman 2'de bu ve bunun gibi sayısız farklı mini hikaye ve görevleri bitirme varyasyonuyla karşı karşıyayız.

ARKADAŞ DEĞİL RAKİP

Hitman 2'nin belki de en büyük yeniliği Ghost Mode. Bu seçenek ile İnternet üzerinden bir rakip ile aynı anda aynı göreve başlıyorsunuz. Birbirinizi görüyorsunuz ama müdahale edemiyorsunuz. Amacınız da görevi en yüksek puanla tamamlamak. Kim daha yüksek puanla tamamlarsa o kazanıyor. Eğlenceli ve rekabetçi bir seçenek olduğu için arkadaşlarla oynamak son derece keyifli olacaktır.

Ayrıca ilk oyunda olduğu gibi aylık periyotlarla yeni Elusive Target'larımız da Hitman 2'de mevcut. Oyundaki herhangi bir harita üzerinde kurgulanan bu yeni görevler, senaryodan tamamen bağımsız ve yalnızca tek bir sefer oynanıyor. Kaydetmek yok, hata yaparsanız geri dönüşü yok... Her şey tek sefer oluyor ve bitirdiğinizde aldığınız puan kalıcı olarak hanenize yazılıyor.

GÖRSEL ŞÖLEN DEĞİL AMA…

Grafikler, Hitman 2'nin ilk oyundan neredeyse farksız olduğu bir diğer konu. Oynarken bir görsel şölenle karşılaşmıyorsunuz fakat grafik kalitesi açısından kötü bir oyun da değil Hitman 2. Özellikle ilk görevde atmosfer ve anlatım çok başarılıydı. Bu tür ezber bozan görevlerin daha sık olmasını beklesem de, sonraki bölümlerde bu yaklaşıma pek rastlayamadım.

Sesler ve müzikler açısından bakıldığında da Hitman 2 gayet tatmin edici seviyede. Bir zamanlar Budapeşte Senfoni Orkestrası ile ortaklaşa çalışarak hazırlanan müzikler olmasa da, yine de atmosfere olumlu katkı sağlayan işitsel ögelere yer verilmiş.

Hitman 2, gerçekten de ikinci bir oyun değil de Hitman 1'in yeni sezonu olmalıymış. Bu haliyle kesinlikle kötü bir oyun değil, aksine Hitman severler için birbirinden keyifli 6 yeni senaryo görevi sunuyor olmasına karşın, bir devam oyunu olacak yenilikleri içermiyor. Özellikle PC'de Hitman 2'yi, 100 liranın altı fiyatlara bulmak mümkün. Konsol sürümlerinde ise fiyatlar PC'ye nazaran 2-3 kat yüksek seviyede.