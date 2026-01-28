Şubat ayında hız kesmeden devam edecek

Maximum Uniq Hall;
♦ 3 Şubat
♦ 4 Şubat
♦ 11 Şubat
♦ 18 Şubat
♦ 25 Şubat
Yapımını BKM’nin üstlendiği, yıllardır kapalı gişe gösterileri ve unutulmaz skeçleriyle tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’, şubat ayında Maximum Uniq Hall’de tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.
KAHKAHA DOLU 5 GECE Yepyeni skeçleri, güncel göndermeleri ve sürprizlerle dolu sahne diliyle izleyicinin karşısına çıkan ekip, şubat ayında beş farklı tarih ve beş farklı oyunla İstanbul seyircisiyle buluşacak.
Gündelik hayatın içinden yakaladığı hikayeleri, hafızalara kazınan karakterleri ve temposu hiç düşmeyen enerjisiyle keyifli anlar yaşatacak olan ‘Güldür Güldür Show’, seyirciyle kurduğu bağ ve interaktif sahne performansı Maximum Uniq Hall’de unutulmaz gecelere imza atacak.
Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.