New York ve İstanbul merkezli, disiplinler arası bir sanatçı ve yaratıcı teknoloji üreticisi olan Hamza Kırbaş, Pinokyo Sendromu serisinden dört yağlıboya tablo, üç heykel ve bir video enstalasyonundan oluşan sergisi “Hizalanma Koşulları” sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kırbaş, Paloma Hotels’in İstanbul’daki kültür-sanat alanı MeshRu'da açılacak sergisiyle gücü bir merkezde toplanan bir otorite olarak değil; bedenleri mekân içinde konumlandıran, düşüşü yönetip geri çağıran ve tekrar yoluyla süreklilik üreten koşullar bütünü olarak ele alıyor. Dil, beden ve mekân; sergi boyunca ayrı alanlar olarak değil, aynı düzenleme mantığının birbirini tamamlayan yapıları olarak birlikte çalışıyor.

Hamza Kırbaş’ın yüzlerce işaret dili alfabesinden oluşan ellerin üst üste binmesiyle yükselen forma sahip “Totemik Yapı”sı, izleyicisiyle doğrudan temas kuran kinetik heykeli “Norma Dönüş” ve yağlıboya eserleri; bedenin dengeye indirgendiği ve izleyici müdahalesinin dahi sistem tarafından geri emildiği bir düzende, hizalanmanın kişisel bir tercih değil, sürekli yeniden üretilen bir koşul olduğunu ifade ediyor.

Hamza Kırbaş’ın dilin mimariye dönüştüğü sergisi “Hizalanma Koşulları”, 14 Mart'ta kapılarını açacak ve 17 Mayıs tarihine kadar MeshRu’da ziyaretçileriyle buluşacak.