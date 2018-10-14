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Arıcı Aydın Gülmak ise karakovan balını üretmek için büyük zorluklar yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kovanları bahar ayında 70 kilometre uzaklıktaki yüksek rakımlı yaylalara bırakıyoruz. Yaylalarda ağırlıklı olarak geven bitkisi bulunduğu için bal daha kaliteli oluyor. Her yıl ekim ayında hasat sezonu başlıyor. Bin kovandan yaklaşık 8 ton bal hasat ediyoruz. 140 kilometre geliş gidiş yapıyoruz. Zor ama geçimimizi arıcılıkla sağladığımız için mecburen bu işi yapıyoruz."