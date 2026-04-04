Hizan’da kaza: Genç sürücü hayatını kaybetti

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre kaza, Hizan ilçesi Altınoluk köyü bölgesinde meydana geldi.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kamyonetin sürücüsü Ramazan Gögercin, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın takla attığı kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ramazan Gögercin hayatını kaybetti. Kazanın kesin nedeni ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.