Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini hedef aldık ölen ve yaralananlar var

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kila beldesi civarındaki Tel Nuhas'a doğru ilerleyen İsrail araçları ve askerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah mensupları ile İsrail askerleri arasında çatışmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğu aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki el-Vizzani beldesinin batısında bulunan el-Umra bölgesinde de grup halindeki İsrail askerlerinin çok sayıda füzeyle vurulduğu ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'nın batısında İsrail askeri üssünün de çok sayıda füzeyle hedef alındığı bildirildi.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun füzelerden bazılarına müdahale ettiği, bazılarının da açık alana düştüğü kaydedildi.

Füzelerin, Batı ve Yukarı Celile ile Hayfa Körfezi bölgelerine fırlatıldığı, bölgede uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine ve Hayfa kentine 35 füzenin fırlatıldığı duyuruldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 672 kişi öldü, 12 bin 468 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.