        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah: Saldırılara karşılık vereceğiz | Dış Haberler

        Hizbullah: Saldırılara karşılık vereceğiz

        Hizbullah, İsrail'in Lübnan'da ateşkes ihlallerine ve saldırılarına karşılık verileceğini açıkladı

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 19:38
        Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hizbullah'ın ateşkesi baltaladığı" yönündeki ifadeleri kınandı.

        Açıklamada, İsrail'in ateşkesi saldırılar düzenleyerek ve işgal ettiği bölgelerde evleri yıkarak ihlal ettiği ve Hizbullah'ın da bu ihlallere karşılık vereceği ifade edildi.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Alev Karagöz 26 yaşındaydı... İntihar demişlerdi... Fail yine en yakını!

