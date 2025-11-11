Hizbullah: Silah bırakmayacağız

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, silahlarını teslim etmeyeceklerini yineleyerek, "İsrail saldırıları bu şekilde devam edemez, her şeyin bir sınırı var." dedi.

Al-Manar televizyonu, başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın düzenlediği "Şehitler Günü" etkinliği dolayısıyla Kasım'ın konuşmasını yayımladı.

Kasım, İsrail ordusunun Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasını binlerce kez ihlal ettiğini belirterek, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre son bir yılda İsrail saldırılarında 303 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

ABD'nin bölgede "genişleme politikası" yürüttüğünü ve bu amaçla İsrail'i "araç olarak kullandığını" dile getiren Kasım, Lübnan hükümetinin silahların devlet tekelinde toplanması kararına da değinerek, "Tehditler bizi halkımızı ve topraklarımızı savunmaktan vazgeçiremeyecek, silahımızı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bombaladığını ve bölge halkını yerinden ettiğine dikkati çeken Kasım, "İsrail saldırıları bu şekilde devam edemez, her şeyin bir sınırı var." diye konuştu.