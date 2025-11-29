Hizbullah: Uygun zamanı bekleyeceğiz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in, örgütün askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'yi öldürmesini "açık bir saldırı ve nitelikli bir suç" olarak nitelendirerek, karşılık verme haklarının bulunduğunu ve bunun için uygun zamanı belirleyeceklerini vurguladı.

Hizbullah lideri Kasım, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Tabatabai'yi anma töreninde konuştu.

Kasım, konuşmasında, "Bu suikast (Tabatabai'nin öldürülmesi) moralimizi bozamaz, çünkü biz köklü ve uzun yıllara dayanan geleneklere sahip bir partiyiz." dedi.

Lübnan'da İsrail adına casusluk yapan ajanların ve sızmaların varlığına işaret eden Kasım, "Casusluk faaliyetleri her zaman var ve uluslararası yayınlar, yabancı uyrukluların gelişi ve hatta bazı Arap istihbaratları nedeniyle açık bir alandayız. Ne yazık ki bunların hepsi İsrail düşmanına istediği bilgiyi sağlamaya katkı sağlıyor." diye konuştu.

REKLAM

Kasım, "Yaşanan olay apaçık bir saldırı ve iğrenç bir suçtur. Buna karşılık verme hakkımız var ve bunun için uygun zamanı belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.