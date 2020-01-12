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Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler?

Hızlı ve Öfkeli 6; Hızlı ve Öfkeli serisinin 7 Mayıs 2013'te gösterime giren filmidir. Hızlı ve Öfkeli serisi aksiyon filmlerinin klasikleri haline gelmiştir. İşte Hızlı ve Öfkeli 6 filminden ayrıntılar

Hızlı ve Öfkeli 6

Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 6 filminin konusu ne? soruları, film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Uluslararası prömiyeri ise 24 Mayıs 2013'te gerçekleşen Hızlı ve Öfkeli 6 filminin toplam hasılayı 788.7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Hızlı ve Öfkeli 6 filminden ayrıntılar haberimizde.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ OYUNCULARI

Hızlı ve Öfkeli 6; Hızlı ve Öfkeli serisinin 7 Mayıs 2013'te gösterime giren filmidir. Uluslararası prömiyeri ise 24 Mayıs 2013'te gerçekleşmiştir. Filmde başrollerde Vin Diesel, Dominic Toretto rolünde, Paul Walker eski polis Brian O'Conner rolünde olacaktır. Michelle Rodriguez, Dominic Toretto'nun öldü sanılan sevgilisi Letty Ortiz'i, Jordana Brewster, Dominic Toretto'nun kız kardeşi Brian O'Conner'in sevgilisi olan Mia Toretto'yu, Dwayne Johnson, Toretto ile iş birliği yaparak bir suçluyu yakalamak isteyen Luke Hobbs'u canlandırmıştır.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ KONUSU

Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar.

Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vadeder.

 

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