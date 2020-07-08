Hızlı ve Öfkeli 8 filmi oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu ne? soruları filmseverler tarafından merak konusu oldu. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Hızlı ve Öfkeli serisinin 8. filmi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Hızlı ve Öfkeli 8 filmi ile ilgili detaylar.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Vin Diesel - Dominic Toretto

Michelle Rodriguez - Letty Ortiz

Dwayne Johnson - Luke Hobbs

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Ludacris - Tej Parker

Kurt Russell - Frank Petty

Jason Statham - Deckard Shaw

Charlize Theron - Cipher

Elsa Pataky - Elena Neves

Nathalie Emmanuel - Ramsey

Tego Calderon - Tego Leo

Don Omar - Rico Santos

Helen Mirren

Kristofer Hivju

Scott Eastwood

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ KONUSU

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vin Diesel Jimmy Kimmel Live!'da katıldığı bir programda sekizinci filmin adını duyurdu ve ayrıca filmin New York'ta çekileceğini belirtti. Chris Morgan seride altıncı defa senaryo yazacaktı. Neal H. Moritz'de yapımcı olarak geri döndü. Moritz ayrıca filmin yedinci filmden daha güzel olmak zorunda olduğunu belirtti.