70 milyon dolarla açıldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Pandemi sebebiyle bir yılı aşkın süre boyunca ertelenen büyük gişe filmlerinin birer birer vizyona girmesiyle ABD sinemaları ritim bulmaya devam ediyor. Pandemi koşullarında seyirciyle buluşması bir yıl ertelenen 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi', ABD'de ilk hafta sonunda 70 milyon dolara ulaştı ve sadece pandemi döneminin değil, "Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi" filminden bu yana olan sürecin en iyi açılış performansına imza attı.

'Godzilla vs. Kong', 'Sessiz Bir Yer 2' gibi filmlerin gişedeki başarılarından sonra ''Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi'nin çıtayı daha da yukarı koymasıyla sinemalar geri dönüşte ivme kazanmaya devam etti.

'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi' öncesi ABD sinemalarına nefes aldıran yapımların başında gelen 'Sessiz Bir Yer 2' 5'inci hafta sonunda 6 milyon 200 bin dolarlık hasılatla ABD listesinin ikinci sırasında yer aldı. Film, dünya genelinde bugüne kadar 248 milyon 500 bin dolar hasılata erişti.

ABD'de Hafta Sonu Gişeleri

1- Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi... 70 milyon dolar

2- Sessiz Bir Yer 2... 6 milyon 200 bin dolar

3- The Hitman's Wife's Bodyguard... 4 milyon 900 bin dolar

4- Peter Rabbit: Kaçak Tavşan... 4 milyon 850 bin dolar

5- Cruella... 3 milyon 730 bin dolar