Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı konusu nedir?

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi aksiyon tarzında film sevenler tarafından araştırılıyor. Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi Hızlı ve Öfkeli serisinin üçüncü filmidir. İşte Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi oyuncuları

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmine dair detaylar aksiyon sevenler tarafından merak ediliyor. Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi, 8 filmlik Hızlı ve Öfkeli serisinin 3. filmi. ABD yapımı film vizyona girdiği 2006 yılında 158 milyon liralık hasılat yaptı. İşte Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmine dair detaylar...

HIZLI VE ÖFKELİ: TOKYO YARIŞI KONUSU NEDİR?

Sean Boswell, kendini ailesine ve çevresine karşı yabancılaşmış hisseden mutsuz bir gençtir. Yasa dışı olan sokak yarışlarına merakı, bu mutsuzluğunu yenebildiği tek yoldur. Ama bu merak, onu yerel yetkililerle de karşı karşıya getirir. Katıldığı yarışlar hep kazalarla sonuçlanınca oğlunun hapse girmesinden korkan annesi, onu Tokyo’da yaşayan asker babasının yanına gönderir. Tamamen farklı bir kültürde, yabancılık duygusu iyice pekişen Sean’ın Tokyo’daki sıkıcı hayatı, Twinkie ile tanışınca değişmeye başlar. Twinkie sayesinde kendini birden Tokyo’nun drift yarışları dünyasında bulur. Daha önce alışık olduğu sokak yarışlarından çok daha yüksek tempolu olan bu yarışlarla Sean, artık hiç bilmediği dünyaların içine girmek üzeredir.

HIZLI VE ÖFKELİ: TOKYO YARIŞI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Justin Lin'in oturduğu Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminin oyuncu kadrosunda Lucas Black, Nathalie Kelley, Sung Kang, Shad Moss, Brian Tee yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sabahlar Olmasın oyuncuları kimler? Sabahlar Olmasın filminin konusu ne?
TELEVİZYONSabahlar Olmasın oyuncuları kimler?
Bizim İçin Şampiyon oyuncuları kimler? Bizim İçin Şampiyon filminin konusu ne?
TELEVİZYONBizim İçin Şampiyon oyuncuları kimler?
TV yayın akışı 22 Ağustos 2020! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV'de hangi film ve dizi var?
TELEVİZYONYayın akışı 22 Ağustos
MasterChef kim kazandı? Dün büyük ödül oyununu kazanan hangi takım? 22 Ağustos 2020 MasterChef fragmanı
TELEVİZYONMasterChef kim kazandı?
Reyting sonuçları 21 Ağustos 2020 Cuma! Dizi reyting sıralamasında birinci hangisi? AÇIKLANDI
TELEVİZYON21 Ağustos reyting sonuçları!
Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Bay Yanlış son bölümde yaşananlar
TELEVİZYONBay Yanlış yeni bölüm fragmanı
MasterChef 2020 kim kazandı? Kızlar-Erkekler ödül oyununu kazanan kim oldu? 21 Ağustos MasterChef
TELEVİZYONMasterChef 2020 kim kazandı?
Ramo en zirveye savaş açıyor!
TELEVİZYONRamo en zirveye savaş açıyor!
Doya Doya Moda Ayten neden yok? Ayten yarışmadan elendi mi?
TELEVİZYONDoya Doya Moda'da Ayten neden yok?
Sultan filmi oyuncuları kimler? Sultan filminin konusu ne?
TELEVİZYONSultan filmi oyuncuları kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X