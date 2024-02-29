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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hizmet ÜFE'de yıllık artış yüzde 80.7 - İş-Yaşam Haberleri

        Hizmet ÜFE'de yıllık artış yüzde 80.7

        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 15,25, yıllık bazda yüzde 80,68 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:48
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        Hizmet ÜFE'de yıllık artış yüzde 80.7
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        Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, H-ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,25, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 76,47 artış kaydetti.

        Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,85, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 87,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 86,91, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 74,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 91,2, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 92,44 yükseldi.

        H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,25, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 15,79, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 16,33, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,18, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20,32 artış gösterdi.

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