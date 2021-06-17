Hollanda, EURO 2020 C Grubu'ndaki ikinci maçında Avusturya'yı konuk ediyor. Bu maç öncesinde iki takımın da 3'er puanı bulunuyor.

11' Depay pen.

HOLLANDA: Stekelenburg, De Ligt, De Vrij, Blind, Dumfries, Roon, De Jong, Aanholt, Wijnaldum, Weghorst, Depay

YEDEKLER: Krul, Bizot, Veltman, Ake, Wijndal, Maduro, Berghuis, Klaassen, Gravenberch, Luuk de Jong, Quincy Promes, Donyell Malen

TEKNİKDİREKTÖR: Frank de Boer

AVUSTURYA: Bachmann, Dragovic, Alaba, Hinterregger, Schlager, Lainer, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Ulmer, Gregoritsch

YEDEKLER: Schlager, Pervan, Lienhart, Trimmel, Friedl, Ilsanker, Schaub, Schöpf, Lazaro, Kalajdzic, Grillitsch, Onisiwo

TEKNİKDİREKTÖR: Franco Foda

Avusturya'ya rakip olduğu son altı maçı kazanan Hollanda, daha önceki 13 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını ikiye katladı (3G 4B 6M).

Hollanda ile Avusturya arasında oynanan son yedi maç toplam 30 gole sahne oldu (ortalama 4.3 gol).

Hollanda ile Avusturya arasındaki tek büyük turnuva maçını Portakallar 5-1 kazandı (1978 Dünya Kupası).

Avusturya, Hollanda ile rakibinin ülkesinde oynadığı sekiz maçta da en az bir gol sevinci yaşadı ancak bu karşılaşmaların sadece birini kazanabildi.

Hollanda açılış golünü kaydettiği son 21 maçından da galip ayrılırken, bu karşılaşmalarda attığı 66 gole karşılık sadece yedi gole izin verdi.