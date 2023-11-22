Hollanda'da halk sandık başında

Hollanda'da 13 milyondan fazla seçmen sabah 7.30 ile akşam 21.00 arasında oy kullanarak Mark Rutte'den sonraki başbakanını seçecek.

Son anketler Geert Wilders'in aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ne (PVV) verilen desteğin arttığını gösteriyor.

İLK KADIN BAŞBAKAN OLABİLİR

Seçimlerde aday olan Liberal Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) lideri Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz-Zegerius partisinin en fazla oyu alması halinde Wilders'la çalışacağını söyledi ancak karşı tarafın önde olması halinde Wilders'ı başbakan olarak desteklemeyi reddetti.

VVD'nin kazanması halinde daha sıkı göç kontrollerini savunan Yeşilgöz-Zegerius Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olabilir.

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Anketlerde VVD önde giderken onu PVV takip ediyor. Analistler "Geçen hafta PVV'nin güçlenmesi ve NSC'nin güç kaybetmesiyle oldukça fazla hareket gördük. Yine de tüm bu partiler yüzde 12 ile yüzde 19 arasında bir yerde, yani bu büyük ölçüde koalisyonun kanıtı" dedi.

I&O Research'ün Salı günü yaptığı son ankete göre ise Hollanda halkının %63'ü kime oy vereceği konusunda hâlâ kesin bir karar vermedi.