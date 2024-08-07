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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Hollanda, dünya rekoru kırdı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Hollanda, dünya rekoru kırdı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet pist yarışlarında final müsabakaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 01:12 Güncelleme: 07.08.2024 - 01:12
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        Hollanda, dünya rekoruyla zafere ulaştı!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet pist yarışlarının final müsabakalarında Hollanda takımı, dünya rekoru kırarak zafere ulaştı.

        Ulusal Veledrom'da gerçekleştirilen yarışlarda Tijmen van Loon, Jeffrey Hoogland, Hariie Lavreysen ve Roy van den Berg'den oluşan Hollanda, 40.949 saniyelik derecesiyle olimpiyat ve dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

        Joseph Truman, Ed Lowe, Hamish Turnbull ve Jack Carlin'in temsil ettiği Büyük Britanya, 41.814'lük süresiyle gümüş madalya elde etti.

        Bronz mücadelesinde Thomas Cornish, Leigh Hoffman, Matthew Richardson ve Matthew Glaetzer'den oluşan Avustralya, 41.597'lik derecesiyle Fransa'yı geride bırakarak madalyanın sahibi oldu.

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