Hollanda-Malta: 8-0 (MAÇ SONUCU)

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan, 3 grupta oynanan 6 maçla devam etti. G Grubu'nun favorisi Hollanda, grubun zayıf halkası Malta'ya adeta gol oldu yağdı. Noordlease Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 8-0 mağlup eden Hollanda, 2'de 2 yaptı.

Portakallar'a üç puanı getiren golleri 9 (pen.) ve 16'da Memphis Depay, 20'de Van Dijk, 61'de Xavi Simons, 74 ve 80'de Donyell Malen, 78'de Noa Lang ile 90+2'de Van de Ven kaydetti.

SEYİRCİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, FİNLANDİYA-POLONYA MAÇI DURDURULDU

Gruptaki diğer maçta ise Finlandiya ile Polonya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede üzücü bir olay yaşandı. Mücadelenin 72. dakikasında tribünde bir taraftar kalp krizi geçirince oyun durduruldu. 72. dakika itibarıyla Finlandiya'nın Polonya önünde 2-1 üstünlüğü bulunuyordu.

Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları şu şekilde:

G GRUBU

Hollanda-Malta: 8-0

Finlandiya-Polonya: 2-1 (yarıda kaldı)

H GRUBU

Romanya-Güney Kıbrıs: 2-0

San Marino-Avusturya: 0-4

K GRUBU

Sırbistan-Andorra: 3-0

Letonya-Arnavutluk: 1-1