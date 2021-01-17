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Hollanda’da aşırı sağcı lider Wilders’in seçim vaadi ‘Suriyelileri sınır dışı etmek’

Hollanda'da 17 Mart'ta yapılacak genel seçimlere ilişkin programını açıklayan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV),öncelikli hedef olarak yine "İslamlaşmayla mücadeleyi" benimsedi.

Hollanda’da aşırı sağcı lider Wilders’in seçim vaadi ‘Suriyelileri sınır dışı etmek’
HABERTURK.COM

BBC haberine göre PVV lideri Geert Wilders'in, iktidar olmaları halinde, önceliklerinden birisi ülkesindeki Suriyeli sığınmacıları derhal sınır dışı etmek ve Hollanda'ya Müslüman ülkelerden gelen göçü engellemek olacak.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı partinin, genel seçimde yine sağcı seçmenlerin öncelikli tercihi olması bekleniyor.

Hollanda'da son yerel seçimlerde büyük sıçrama kaydeden diğer aşırı sağcı Demokratik Forum Partisi'ndeki (FvD) bölünme, seçmenlerin yeniden Wilders'e yönelmesine neden oldu.

Seçime 50 kişilik bir aday listesi ile giren PVV'nin ilk sırasında yine Geert Wilders yer alıyor. Seçim bildirgesi ise, yine İslam karşıtı görüşler içeriyor.

"WİLDERS POLİTKALARI ANTİ-DEMOKRATİK VE POPÜLİST"

Hollanda medyasına göre, aşırı sağcı partinin seçim programı "anti-demokratik ve popülist." PVV, iktidara gelmesi halinde, "İslam ideolojisinin yayılmasını" yasaklamak istiyor.

Bu amaçla, "Göçmenlik ve İslamiyet'ten Kurtulma Bakanlığı" kurulacak. Çifte vatandaşlığa sahip kişilerin oy kullanması yasaklanacak. İslam okulları ile camiler kapatılacak, Kuran da Hollanda'da yasaklanacak.

GEÇİCİ İZİNLER İPTAL EDİLECEK

Aşırı sağcı lider Wilders'in en önemli vaatlerinden biri de, Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri göndermek. PVV'nin iktidara gelmesi durumunda Suriyelilerin geçici sığınma izinleri derhal iptal edilecek.

Aşırı sağcı parti, Müslüman ülkelerden Hollanda'ya gelen göçmenlere de, kapıları kapatma vaadinde bulunuyor.

PVV seçim bildirgesinde, okullarda her gün Hollanda bayrağının göndere çekileceği ve İslami eğitimin de yasaklanacağı vurgulanıyor.

Aşırı sağcı parti, yeni 10 bin polis memuru istihdam edilmesini, "Hollanda sokaklarını geri almak için" gerektiğinde ordunun ihtiyaç duyulan yerlere konuşlandırılmasını savunuyor.

Hollanda ürünlerinin kullanımının teşvik edilmesini, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkılmasını savunan Wilders'in bir başka vaadi de, eski Hollanda parası guldene geri dönmek.

"Göçmen sokak teröristleri ve İslami tehlike" söylemini sıkça dile getiren aşırı sağcı parti, "ırkçılık suçlamalarına" kulak tıkayarak, "Başörtüsü olmayan, geleneksel Hollanda rahatlığı olan bir ülkeye dönmeyi" vadediyor.

Şu anda 150 sandalyeli temsilciler meclisinde 20 milletvekili ile ikinci büyük parti olan PVV, son anketlere göre, 17 Mart seçimlerinde 25 civarında milletvekilliği kazanacak.

Anketlerde, Wilders'in eski üyesi olduğu, Mark Rutte liderliğindeki liberal sağcı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) önde gidiyor. VVD'nin 40 civarında sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

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