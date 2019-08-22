Beşiktaş'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği ve yakın zamanda başka takıma transfer olacağı konuşulan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
Ailesi ile birlikte alışveriş merkezinde gelen ve dünyaca ünlü markaların mağazalarını dolaşan futbolcu, gazetecilerin objektiflerine kahkahalar atarak poz verdi.
Keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmayan Lens, futbolseverlerin fotoğraf isteklerini kırmazken, bütün mağazaları dolaşarak akşam saatlerine kadar keyifle alışveriş yaptı.
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