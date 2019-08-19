Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Hollanda basınından Nos Sport'ta yer alan habere göre Lozano'yu Napoli'ye satmaya hazırlanan PSV'nin bu oyuncunun yerine Jeremain Lens'i düşündüğü öne sürüldü.

Hollanda devinin bu mevki için biri genç oyuncu Ritsu Doan olmak üzere 4 de tecrübeli oyuncuyu gündemine aldığı ve Lens'in de bu isimler arasında olduğu kaydedildi. Haberde Hollanda ekibinin iki ofansif oyuncuyu kadrosuna katacağı ifade edildi.