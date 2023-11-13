Hollywood'un tarihi skandallarından biri: Woody Allen nasıl üvey kızı ile evlendi?

Hollywood'un tarihi skandallarından biri: Woody Allen nasıl üvey kızı ile evlendi?

Amerikalı aktör ve film yapıcısı Woody Allen, skandal ilişkisiyle muhtemelen Hollywood'da her zaman hatırlanacak. Allen bugün bile manşetlerden düşmeyen bir olaya imza attı; üvey kızı ile evlendi. Hikâye nasıl başladı?

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Allen, bir zamanlar Mia Farrow ile beraberdi. İkili, ilişkiye başladığında Mia, Andre Previn ile olan önceki evliliği sırasında 6 yaşındaki Koreli bir kız olan Soon-Yi Previn'i evlat edinmişti. Küçük Soon-Yi, daha sonra Woody Allen ile skandal bir ilişkiye başlayacaktı.

Mia, Andre Previn ile olan ilişkisini yürütemedi ve çift ayrıldı. Mia daha sonra Woody Allen ile beraber olmaya başladı. Soon-Yi, Woody ile tanıştığında 11 yaşındaydı.

Fotoğraf: Mia Farrow, AP