Hollywood'un tarihi skandallarından biri: Woody Allen nasıl üvey kızı ile evlendi?
Amerikalı aktör ve film yapıcısı Woody Allen, Hollywood'un en skandal evliliğini yaptı. 1997 yılında, sevgilisinin kızıyla evlenen Allen, bugün bile magazin gündeminden düşmüyor.
Amerikalı aktör ve film yapıcısı Woody Allen, skandal ilişkisiyle muhtemelen Hollywood'da her zaman hatırlanacak. Allen bugün bile manşetlerden düşmeyen bir olaya imza attı; üvey kızı ile evlendi. Hikâye nasıl başladı?
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Allen, bir zamanlar Mia Farrow ile beraberdi. İkili, ilişkiye başladığında Mia, Andre Previn ile olan önceki evliliği sırasında 6 yaşındaki Koreli bir kız olan Soon-Yi Previn'i evlat edinmişti. Küçük Soon-Yi, daha sonra Woody Allen ile skandal bir ilişkiye başlayacaktı.
Mia, Andre Previn ile olan ilişkisini yürütemedi ve çift ayrıldı. Mia daha sonra Woody Allen ile beraber olmaya başladı. Soon-Yi, Woody ile tanıştığında 11 yaşındaydı.
Fotoğraf: Mia Farrow, AP
Çiftin; Soon-Yi'nin lise çağının son zamanlarında Woody'ye model olmak istediğini söylemesi ve Woody'nin ona moda çekimleri hazırlamasıyla yakınlaştığı iddia ediliyor.
Vanity Fair'e göre birlikte daha fazla zaman geçirdikten sonra ikilinin ilişkisi güçlendi ve bu ilişki, bir aşka dönüştü.
Fotoğraf: AP
Ocak 1992 yılında Soon-Yi'nin annesi olan Mia, Woody Allen'ın evinde kızının çıplak polaroid fotoğraflarını buldu. Bu sırada magazin basınına bomba gibi düşen skandal ilişkide başka bir konu da aralarındaki yaş farkıydı. Çiftin arasında 35 yaş vardı; o zamanlar Soon-Yi 21, Woody Allen ise 56 yaşındaydı.
Kısa süre içinde büyük ifşa haberlerini, taciz iddiaları takip etti.
Mia'nın oğlu Dylan, Woody Allen tarafından tacize uğradığını bildirdi ve iki taraf arasında mahkeme süreci başladı. Bu süreçte, Soon-Yi sevgilisi Woody Allen'ın suçsuz olduğuna inandığını belirtti.
Fotoğraf: AP
Mahkemede Woody Allen'a karşı bir kanıt bulunamadı ve Allen, taciz suçlarından beraat etti. Bu süre zarfında Allen'ın üvey kızı ile ilişkisi devam etti ve çift 1997'de Venedik'te evlendi. O zamandan beri iki çocuğu evlat edindiler: Bechet ve Manzie.
Allen, genelde özel hayatıyla ilgili sessizliği tercih etse de Mart 2021'de CBS Pazar Sabahı'nda Lee Cowan ile yaptığı sohbette evliliği hakkında yorum yaptı.
Fotoğraf: AA
Kendisine kız arkadaşının evlatlık kızıyla ilişkinin uygunsuz olup olmadığı soruldu.
"Allen "Hayır" dedi ve şunu ekledi: Bunun dünyadaki en doğal şey olmadığı bir an bile olmadı... Bu beni duraklatmadı çünkü Soon-Yi ile ilişki çok aşamalıydı. Bir gece onunla çıkıp onu öptüğüm söylenemezdi.
Fotoğraf: AP
Ancak Allen hâlâ Amerika'da pek iyi karşılanmıyor. Örneğin, Eylül ayında eşiyle katıldığı Venedik Film Festivali'nde yuhalandı ve festival dışında 'tecavüz kültürüne hayır' sloganları atması üzerine arbede çıktı.
Allen'ın dışarıda soğuk karşılanmasına rağmen, basın toplantısı sırasında gazetecilerin, odaya girerken onu ayakta alkışladıkları bildirildi. Şu anda filmleri Amerika'da gösterilmese de Allen Avrupa'da iş yapıyor.
Fotoğraf: AP
Kaynak: Daily Mail