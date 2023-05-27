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Honda Formula 1'e Aston Martin ile devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2025 yılındaki sezonun sonuna kadar Red Bull ve AlphaTauri takımlarının kullandığı motorları üretmeyi sürdürecek olan Honda, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2026 sezonu için Aston Martin takımının güç ünitesi tedarikçisi olacağını duyurdu

Honda Formula 1'e Aston Martin ile devam edecek
HABERTURK.COM

Honda Motor, 2026 sezonundan itibaren FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'na güç ünitesi tedarikçisi olarak katılacağını açıkladı.

Honda, 2026 sezonunda yürürlüğe girecek olan yeni F1 düzenlemelerine uygun güç üniteleri tedarik etmek için Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Ekibi ile iş birliğine imza attı.

Yapılan açıklamaya göre, yeni güç ünitesi düzenlemeleri ile Honda'nın karbon nötr yaklaşımı ortak noktada buluştu.

2022'den bu yana hem otomobil hem de motosiklet motor sporları faaliyetlerinden sorumlu olan Honda Racing Corporation (HRC), güç ünitelerinin geliştirilmesini, yarış katılımını ve F1 yarışlarını yönetecek.

2020'DE AYRILMIŞTI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Honda CEO'su Toshihiro Mibe, 2026 sezonundan itibaren birlikte çalışarak Aston Martin Aramco Honda olarak şampiyonluk unvanını kazanmak istediklerini belirtti.

Formula 1’in motor sporları açısından öneminin de altını çizen Mibe, 2026 yılında hayata geçirilecek düzenlemeler ile enerji yönetimi teknolojisinin önem kazanacağını ve Honda mühendisliği ile geliştirilen yüksek performanslı bataryaya sahip kompakt, hafif ve yüksek güçlü bir elektrik motorunun şampiyonada sürdürülebilirlik yaklaşımı için etkili olduğunu paylaştı.

Honda tarafından 2020 yılında yapılan ayrılık açıklamasının ardından 2023 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Oracle Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri takımlarına Honda RBPT motoru ile teknik destek vermeye devam ediyor.

2025 yılındaki sezonun sonuna kadar Red Bull ve AlphaTauri takımlarının kullandığı motorları Honda üretmeyi sürdürecek.

F1'DE KURALLAR DEĞİŞTİ

FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2026 sezonundan itibaren 2030 yılına kadar karbon nötr hedefi için motor/elektrik motoru maksimum güç çıkış oranı 50/50 olan yeni düzenlemeler uygulanacak.

Hali hazırda kullanılana kıyasla elektrik enerjisi dağıtımında önemli bir artışı gerçekleştirilecek ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtın kullanılması zorunlu olacak.

2026 yılında yürürlüğü girecek düzenlemeler ile frenleme gibi belirli durumlarda kinetik enerjiyi geri kazanan ve onu elektrik enerjisine dönüştüren enerji geri kazanım sisteminin (ERS) çıkışı üçe katlanırken motor çıkışının azaltılması şartı koşuluyor.

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