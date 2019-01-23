Honda, Mart 2019'da gerçekleşecek Cenevre Motor Show'da yeni elektrikli aracı Urban EV'nin prototip versiyonunun dünya prömiyerini yapacağı duyurdu.

Japon markadan yapılan açıklamaya göre, Honda'nın işlevsellik ve amaca odaklanarak geliştirdiği yeni elektrikli aracı, markanın "Electric Vision" stratejisiyle 2025 yılında satılan her üç Honda'dan ikisinin elektrikli türevi bir araç olması hedefinin ilk göstergesi olmasıyla öne çıkıyor.

İlk konsepti 2017 Frankfurt Motor Show'da sergilenen elektrikli otomobilin bu yıl içerisinde satışa çıkacağı bildirildi.