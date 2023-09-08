Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Hong Kong'da 140 yılın en şiddetli yağışı! Sokaklar ve metro sular altında kaldı

        Hong Kong'da 140 yılın en şiddetli yağışı! Sokaklar ve metro sular altında kaldı

        Hong Kong'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrasında şehrin sokakları, alışveriş merkezleri ve metro sular altında kaldı. Bunun son 140 yılda yaşanan en şiddetli yağış olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 08:37 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hong Kong'da son 140 yılın en şiddetli sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağışlar sonrası sokaklar, ve metro sular altında kaldı.

        2

        Meteoroloji, en yüksek "siyah" yağmur fırtınası uyarısında bulundu ve 200 mm'den fazla yağış kaydedildiği açıklandı.

        3

        Yetkililer çok endişeli olduklarını, bölgenin çoğu yerinde şiddetli yağış ve su baskınlarının yaşandığını ifade etti.

        4

        Hong Kong borsasının da bu sabah açılmayacağı ifade edildi.

        5

        Olumsuz hava koşullarının bugün de sürmesi bekleniyor.

        6
        7
        8

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #hong kong
        #şiddetli yağış
        #Sel
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
        Baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
        6 Şubat'ta bebeğini ve eşini kaybetti! "Öğrencilerime dönmek istiyorum!"
        6 Şubat'ta bebeğini ve eşini kaybetti! "Öğrencilerime dönmek istiyorum!"
        Çin ‘halkın duygularını inciten’ kıyafetleri yasaklamak istiyor
        Çin ‘halkın duygularını inciten’ kıyafetleri yasaklamak istiyor
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Depremin vurduğu 4 ildeki üniversiteliler için önemli kararlar
        Depremin vurduğu 4 ildeki üniversiteliler için önemli kararlar
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Sinop'ta acı olay!
        Sinop'ta acı olay!
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        GPS çetesi çökertildi
        GPS çetesi çökertildi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!