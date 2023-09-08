Hong Kong'da 140 yılın en şiddetli yağışı! Sokaklar ve metro sular altında kaldı
Hong Kong'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrasında şehrin sokakları, alışveriş merkezleri ve metro sular altında kaldı. Bunun son 140 yılda yaşanan en şiddetli yağış olduğu kaydedildi
Hong Kong'da son 140 yılın en şiddetli sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağışlar sonrası sokaklar, ve metro sular altında kaldı.
Meteoroloji, en yüksek "siyah" yağmur fırtınası uyarısında bulundu ve 200 mm'den fazla yağış kaydedildiği açıklandı.
Yetkililer çok endişeli olduklarını, bölgenin çoğu yerinde şiddetli yağış ve su baskınlarının yaşandığını ifade etti.
Hong Kong borsasının da bu sabah açılmayacağı ifade edildi.
Olumsuz hava koşullarının bugün de sürmesi bekleniyor.